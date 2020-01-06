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T.C. İZMİR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/141 Esas

Davacı, Türkiye Diyanet Vakfı İle Davalılar Abdullah Varlıklı, Burcu Ekin, Didem Ataol, Ebru Sever Abduş, Esra Sever Çelik, Fatma Evinç, Hakan Ekin, İmren Hayrat, Makbule Güllü, Neriman Birgül Aşkan, Nermin Zeren, Tarkan Ekin, Yaşar Burak Ekin, Yavuz Aşkan, Zafer Varlıklı arasında mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasında;

Dava; vasiyetnamenin tenfizi talebine ilişkindir.

Davalı Yavuz AŞKAN'ın adresine dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği anlaşılmakla, ilanen tebliği gerekmiştir.

Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren 7 gün sonradır.

"Dava dilekçesi ve tensip zaptı eklidir. Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davalı davaya cevap verebilir, cevap dilekçesinde ilk itirazların hepsini ileri sürmek, tüm delillerini açıkça, ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elde bulunan delillerin aslını dilekçeye eklemek, başka yerlerden getirilecek belge dosyalar için bunların bulunabilmelerini sağlayan bilgilere de dilekçede yer vermek zorunludur." hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01843289

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