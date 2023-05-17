Örnek No:55*
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/500 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/500 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , - Ada No , 4129 Parsel No , 10/170 Arsa Payı , 204,00 Yüz Ölçümü , Dükkan Nitelikli Zemin Kat-2 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Adresi :Yıldırım Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Bosna Sokak, No: 2Bayrampaşa / İSTANBUL
Kıymeti : 2.250.000,00 TL KDV Oranı : %18
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 11:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 11:11
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , 4129 Parsel No , 17/170 Arsa Payı , 204,00 Yüz Ölçümü , Daire Nitelikli 1.Kat-7 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Adresi :Yıldırım Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Bosna Sokak, No: 2 Bayrampaşa / İSTANBUL
Kıymeti : 900.000,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 11:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 11:21
Tapu Kaydı :İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , - Ada No , 4129 Parsel No , 17/170 Arsa Payı , 204,00 Yüz Ölçümü , Daire Nitelikli 2.Kat-9 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Adresi :Yıldırım Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Bosna Sokak, No: 2 Bayrampaşa / İSTANBUL Kıymeti : 900.000,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 11:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 11:31
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , - Ada No , 4129 Parsel No , 13/170 Arsa Payı , 204,00 Yüz Ölçümü , Daire Nitelikli 3.Kat-11 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Adresi : Yıldırım Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Bosna Sokak, No: 2 Bayrampaşa / İSTANBUL
Kıymeti : 1.000.000,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 11:41
Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 11:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 11:41
Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 11:41
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , - Ada No , 4129 Parsel No , 13/170 Arsa Payı , 204,00 Yüz Ölçümü , Daire Nitelikli 4.Kat-13Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Adresi : Yıldırım Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Bosna Sokak, No: 2 Bayrampaşa / İSTANBUL
Kıymeti : 1.000.000,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 12:11
Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 12:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 12:11
Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 12:11
17/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01842723
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