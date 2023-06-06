Örnek No:55*
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/297 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/297 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Tapu Kaydı ve Özellikleri: İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, SAĞMALCILAR Mahalle/Köy, 10342 Parsel, 3. KAT 5 NOLU Nolu Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir.
Adresi: Yıldırım (Tapuda Sağmalcılar) Mahallesi, Şehit Kamil Balkan Caddesinde, Şehit Kamil Balkon Caddesi No 105 3. Kat 5 NoluBayrampaşa / İSTANBUL
Kıymeti: 2.250.000,00 TL KDV Oranı: %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2023 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 11:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 11:50
06/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01842700
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