T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/544 Esas04/05/2023 Konu : 1. Gaiplik ilanının yapılması hk.MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Tomtom Mahallesi, Kumbaracı yokuşunda bulunan 326 ada, 9 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazın 1/3 hisse malikleri Franc Markez kızı Anuanette Markez, Rosini kızı Barbara, Letterinas Stroolina, Nikola Borroe' nin gaip olmaları nedeniyle İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesi' nin 09/02/2012 tarihli ve 2011/1060 Esas, 2012/123 Karar sayılı ilamı ile en büyük mal memuru İstanbul Defterdarının kayyım tayin edildiği, dava konusu taşınmazın 1/3 hisse malikleri Franc Markez kızı Anuanette Markez, Rosini kızı Barbara, Letterinas Stroolina, Nikola Borroe' i tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içersinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/544 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin M.K. 588 maddesi gereğince GAİPLİKLERİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın Hazineye tescil edileceğine karar verileceği ilan olunur. 04/05/2023

Basın No: ILN01842718

#ilan.gov.tr