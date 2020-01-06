T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/294

DAVALI CEM KİPER, TC-14881024840 kimlik nolu, Ankara ili, Çankaya ilçesi, Cumhuriyet Mah., Cilt No:18, Hane No:706, BSN:7'de nüfusa kayıtlı Muzaffer Medeni ve Havva Safiye oğlu, 18/01/1943 doğumlu.Davacı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan davalısı olduğunuz dava dilekçesinde; dava konusu Gaziosmanpaşa İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 3/14 pafta, 3535 ada, 9 parsel (yeni 17 parsel) sayılı 8164,39 m² alanlı taşınmazın tamamının 07/08/2006 tarihli 1/1000 ölçekli Tem Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında Katı Atık Aktarma Merkezi alanında kaldığından müvekkili tarafından kamulaşytırmaya tabi tutulduğunu, dava konusu taşınmaz için Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonu tarafından değer takdirinin yapıldığını, davalıların uzlaşmak için idareye davet edildiklerini, ancak davalı hissedarlar ile yapılan görüşme neticesinde herhangi bir uzlaşmaya varılamadığını, bu nedenlerle dava konusu taşınmazda davalılara ait 2124/816439 hissenin kamulaştırma bedelinin tespitine, tapu kütüğünde vakıf icresi, haciz, ipotek vs herhangi bir ayni hak mevcut ise bedele yansıtılmasına, taşınmazdaki davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile müvekkili idare adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.Mahkememizce alınan 29/01/2009 havale tarihli bilirkişi raporunda; dava konusu İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Küçükköy Mahallesi, 3535 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 33583/816439 hissesinin mirasçısı olduğunuz Fatma Duriye İlter'e ait olduğu, celp edilen müzekkere cevaplarına göre taşınmazın 07/08/2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tem Güneyi Rev. Uygulama İmar Palanında Çöp toplama tasfiye merkezi alanında kaldığı, imar parseli olduğu, her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan yerde bulunduğu için arsa vasfında olduğu görüşüne varıldığı, ulaşım imkanları bakımından işlek olmayan bir cadde üzerinde bulunduğu, taşınmazın tel çit ile çevrili oduğu, taşınmazın içerisinde saksı içerisinde fidan yetiştiriciliği yapıldığı, taşınmazın 2007 yılı fiyatı 181,83 YTL/m², 2008 yılı arsa m² birim değerinin 187,65-YTL olduğunun belirtildiği, taşınmazın sahip olduğu imkanlar ile arsadan ayda 1.800,00-YTL olmak üzere yılda 21.600,00-YTL gelir getirebileceğinin tespit ve hesap edildiği, dava konusu taşınmazın bulunduğu yer, civarın teşekkül tarzı, imar durumu, emlak vergi beyanı, emsallere ait emlak vergisi değeri, belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, ulaşım imkanları, emsallerin taşınmazla mukayeseleri ile değerlendirme tarihindeki (13/12/2007) serbest piyasa alım-satım bedelleri de göz önünde tutularak arsanın m²'sine 600,00-YTL değer takdir edildiği, dava konusu taşınmazın 13/12/2007 değerlendirme tarihi itibariyle kamulaştırma bedelinin mahkememiz dosyasındaki 2 davalı için toplam 12.744,00-YTL, birleşen 2007/615 Esas sayılı dosyada 28 davalı için toplam 1.350.360,00-YTL olarak hesap edildiği, mirasçısı olduğunuz Fatma Duriye İlter hissesine düşen kamulaştırma bedelinin 201.498,00-YTL olarak hesap edilmiştir.Açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasında tarafınızatebligat yapılamadığı adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davalı CEM KİPER'e dava dilekçesi, bilirkişi raporları veduruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Duruşma Günü:03/07/2023 günü saat 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK 129'ncu maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesini sunmanız, süresi içinde sunmadığınız takdirde cevap verilmemiş sayılacağı, HMK 281. Maddesi gereğince 2 haftalık kesin süre içerisinde bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi sunmanız, süresi içinde sunmadığınız takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınızhususu gazete ilanından itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı hususu dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün tebliği yerine kaim olmak üzere İLAN olunur.06/06/2023

Basın No: ILN01843731

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