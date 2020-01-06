T.C. ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/144 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Erzurum Büyürşehir Belediyesi vekili tarafından; aşağıda belirtilen davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davasının yapılan tensibinde verilen ara kararı gereğince, Mahkememizin 2023/144 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Ayşegül Kaçmaz, Harun Oğuz... ve diğerleri adına, dava konusu Yakutiye ilçesi, Kavak mahallesi 3254 ada 8 parsel ( imar uygulaması sonucu 12459 ada 33 parsel) maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Erzurum Büyükşehir Belediyesi karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açtırılacak banka hesabına yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı olan dosyalarına sunulması, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 10/4 Maddesi gereğince ilan olunur.11/05/2023



Basın No: ILN01842696

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