T.C. DATÇA İCRA DAİRESİ

2022/104 TLMT.

Müdürlüğümüzünyukarıda numarası yazılı talimatdosyasından açık artırmaya çıkarılan Muğla ili, Datça İlçesi, Kızlan Mah. Güllükyolu Mevkii 106 Ada 1 Parselde (Raykent Sitesi) 4. Blok 1. Kat 2/Asayılı taşınmazın tapu kaydında Bakırköy 9. Aile Mahkemesinin 03.04.2018 tarih2018/242 Esas sayılı dosyasından 04.04.2018 tarih 1502 yevmiye ile ihtiyati tedbir şerhi konulduğu vebu şerh ile birlikte ihalenin yapılacağı hususu ilan ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01843661

#ilan.gov.tr