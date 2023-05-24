T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ2022/696 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/696 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1-2-3-4-5 NO'LU TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU: 08.02.2007 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Şişli – Dolapdere Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi Uygulama İmar Planında ve 15.11.2014 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Konut Alanlarında Kat Yükseklikleri Hakkında Tadil Planında H: 3 kat (Hmaks: 11,00m.) irtifada, blok nizam, konut alanı
1-2-3-4-5 NO'LU TAŞINMAZLARIN KAYDINDAKİ ORTAK ŞERHLER:
Taşınmaz üzerinde "6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. (04/11/2016-19113 Yev. - 04/11/2016-19114 Yev. - 09/11/2016-19334 Yev. - 01/03/2017-3950 Yev.)", "Yönetim Planı: 01/03/2018", "AT Yönetim Planı: 01/03/2018"şerhleri vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 1653 ada 151 parsel 9000/512000 Arsa Pay/Payda, 648,00 m² Ana Taşınmaz Yüzölçümü, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, B Blok Zemin Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken olan Taşınmazın Tamamı. Meskenin plan itibariyle (1*-1 tipinde); antre, salon, salonda mutfak nişi, bir yatak odası, banyo tuvalet ve fransız balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Adresi : Halil Rıfat Paşa Mah. Mercan Sok. No:5-11 B Blok D:5 Şişli / İSTANBUL
Kıymeti: 1.900.000,00 TL (1/1 Hissesi) KDV Oranı: %18
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 14:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 14:11
Özellikleri : İstanbul İl, Şişli İlçe, Kaptanpaşa Mahalle, 1653 Ada, 151 Parsel, 10000/512000 Arsa Pay/Payda, 648,00 m² Ana Taşınmaz Yüz Ölçümü, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, A Blok 1. Normal Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken Olan Taşınmazın Tamamı. Yerinde yapılan incelemede meskenin plan itibariyle (241 tipinde); antre, salon, salonda mutfak nişi, iki yatak odası, banyo tuvalet ve fransız balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Adresi : Halil Rıfat Paşa Mah. Mercan Sok. No:5-11 A Blok K:1 D:11 Şişli / İSTANBUL
Kıymeti: 2.140.000,00 TL (1/1 Hissesi)KDV Oranı : %18
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 15:00
Özellikleri : İstanbul İl, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 1653 Ada, 151 Parsel,10000/512000 Arsa Pay/Payda, Ana Taşınmaz Yüzölçümü 648,00m², Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, A Blok 1. Normal Kat 12 Nolu Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken Olan Taşınmazın Tamamı. Yerinde yapılan incelemede meskenin plan itibariyle (241 tipinde); antre, salon, salonda mutfak nişi, iki yatak odası, banyo tuvalet ve fransız balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Adresi: Halil Rıfat Paşa Mah. Mercan Sok. No:5-11 A Blok K:1 D:12 Şişli / İSTANBUL
Kıymeti : 2.140.000,00 TL (1/1 Hissesi) KDV Oranı : %18
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 10:20
İstanbul İl, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 1653 Ada, 151 Parsel, 10000/512000 Arsa Pay/Payda, Ana Taşınmaz Yüzölçümü 648,00 m²,Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, A Blok 1.Normal Kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken Olan Taşınmazın Borçlulara Ait 1/2 Hissesi. Meskenin plan itibariyle (2*-1 tipinde); antre, salon, salonda mutfak nişi, bir yatak odası, banyo tuvalet ve fransız balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Adresi : Halil Rıfat Paşa Mah. Mercan Sok. No:5-11 A Blok K:1 D:9 Şişli / İSTANBUL
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Kıymeti : 1.070.000,00 TL( Borçluya Ait 1/2 Hissesi) KDV Oranı : %18
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 10:31
Kıymeti : 1.070.000,00 TL( Borçluya Ait 1/2 Hissesi)KDV Oranı : %18
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 10:41
24/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01842340
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