Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 14:11

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 15:00

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 10:20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 10:31

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 10:41

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.08.02.2007 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Şişli – Dolapdere Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi Uygulama İmar Planında ve 15.11.2014 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Konut Alanlarında Kat Yükseklikleri Hakkında Tadil Planında H: 3 kat (Hmaks: 11,00m.) irtifada, blok nizam, konut alanıTaşınmaz üzerinde "6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. (04/11/2016-19113 Yev. - 04/11/2016-19114 Yev. - 09/11/2016-19334 Yev. - 01/03/2017-3950 Yev.)", "Yönetim Planı: 01/03/2018", "AT Yönetim Planı: 01/03/2018"şerhleri vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.İstanbul İl, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 1653 ada 151 parsel 9000/512000 Arsa Pay/Payda, 648,00 m² Ana Taşınmaz Yüzölçümü, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, B Blok Zemin KatNiteliği Mesken olan Taşınmazın. Meskenin plan itibariyle (1*-1 tipinde); antre, salon, salonda mutfak nişi, bir yatak odası, banyo tuvalet ve fransız balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir.Halil Rıfat Paşa Mah. Mercan Sok. No:5-11 B Blok D:5 Şişli / İSTANBUL1.900.000,00 TL (1/1 Hissesi)%18İstanbul İl, Şişli İlçe, Kaptanpaşa Mahalle, 1653 Ada, 151 Parsel, 10000/512000 Arsa Pay/Payda, 648,00 m² Ana Taşınmaz Yüz Ölçümü, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, A Blok 1. Normal KatNiteliği Mesken Olan TaşınmazınYerinde yapılan incelemede meskenin plan itibariyle (241 tipinde); antre, salon, salonda mutfak nişi, iki yatak odası, banyo tuvalet ve fransız balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir.Halil Rıfat Paşa Mah. Mercan Sok. No:5-11 A Blok K:1 D:11 Şişli / İSTANBUL2.140.000,00 TL (1/1 Hissesi)%18İstanbul İl, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 1653 Ada, 151 Parsel,10000/512000 Arsa Pay/Payda, Ana Taşınmaz Yüzölçümü 648,00m², Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, A Blok 1. Normal KatNiteliği Mesken Olan TaşınmazınYerinde yapılan incelemede meskenin plan itibariyle (241 tipinde); antre, salon, salonda mutfak nişi, iki yatak odası, banyo tuvalet ve fransız balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir.Halil Rıfat Paşa Mah. Mercan Sok. No:5-11 A Blok K:1 D:12 Şişli / İSTANBUL2.140.000,00 TL (1/1 Hissesi)%18İstanbul İl, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 1653 Ada, 151 Parsel, 10000/512000 Arsa Pay/Payda, Ana Taşınmaz Yüzölçümü 648,00 m²,Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, A Blok 1.Normal KatNiteliği Mesken Olan TaşınmazınMeskenin plan itibariyle (2*-1 tipinde); antre, salon, salonda mutfak nişi, bir yatak odası, banyo tuvalet ve fransız balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir.Halil Rıfat Paşa Mah. Mercan Sok. No:5-11 A Blok K:1 D:9 Şişli / İSTANBUL1.070.000,00 TL( Borçluya Ait 1/2 Hissesi)%18Kıymeti : 1.070.000,00 TL( Borçluya Ait 1/2 Hissesi)KDV Oranı : %18

24/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01842340

#ilan.gov.tr