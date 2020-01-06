T.C. KARS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2021/83 Esas Davacı Kars Belediye Başkanlığı tarafından davalılar MELAHAT HOŞ vs hakkında. açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasının sonunda,DavanınKABULÜNE,

-Kars İli Merkez İlçesi Bayrampaşa Mahallesi 147ada 8 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 76.845,00 TLolduğu, bu bedelden Kars 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/1345 Esas sayılı dosyasında tespit edilen acele kamulaştırma bedeli olan 38.150,00 TL'nin mahsubu ile bakiye kalan 38.695,00TL olarak tespitine, 2-Kars Ziraat Bankasınamüzekkere yazılarak; Bozma öncesi Mahkememizin 05/07/2018 tarih ve 2017/465 esas 2018/404 Kararsayılı kararıile tespit edilen 8.720,00 TL. Bedeliçin 15.04.2018 tarihinden karar tarihiolan 05/07/2018tarihine kadar kanuni faiz işletilmesine, dahaöce müzekkere yazıldığından ödeme yapılmış ise tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla tapu malikleri/davalı tarafa hisseleri oranında ödenmesine,3-Mahkememizin 2021/83 esassayılı dosyası iletespit edilen 38.704,00TL'ninbozma öncesi tespit edilen 8.720,00-TL'den mahsup edilerek29.975,00TL bedele 15.04.2018 tarihinden 06/09/2022 tarihine kadar kanuni faiz işletilmesine, davalı/davalılara tapudaki hissesi ve veraset ilamındaki payları oranında ödenmesine, varsa tapudaki takyidatların bedele yansıtılmasına, bu hususta Ziraat Bankasına müzekkere yazılmasına,4-Kars İli Merkez İlçesi Bayrampaşa Mahallesi 147 ada 8 parsel numaralı taşınmazın tapu kaydının İPTALİ ile davacı kurum lehine tapuya kayıt ve tesciline, karar verilmekle ,mahkememiz kararı davacı kurum vekili tarafından istinaf edilmekle,Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, terkin yönünden kesin olmak üzere, bedel yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Erzurum BAM'a gönderilmek üzere istinaf yasa yolu açıkverilen karar vedavacı kurum vekilinin27/12/2022 tarihli istinaf talebi 28016575206 TC kimlik sahibi MelahatHOŞ ' a tebliğ edilemediğinden kararın ve istinaf talebinin Melahat Hoş'a tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliği ilan olunur.

Basın No: ILN01842342

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