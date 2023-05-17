Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/500 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 11:11

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 11:21

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 11:31

Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 11:31

Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 11:31

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 11:41

Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 11:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 11:41

Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 11:41

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 12:11

Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 12:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 12:11

Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 12:11

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , - Ada No , 4129 Parsel No , 10/170 Arsa Payı , 204,00 Yüz Ölçümü , Dükkan Nitelikli Zemin Kat-2 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.Yıldırım Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Bosna Sokak, No: 2Bayrampaşa / İSTANBUL2.250.000,00 TL%18İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , 4129 Parsel No , 17/170 Arsa Payı , 204,00 Yüz Ölçümü , Daire Nitelikli 1.Kat-7 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.Yıldırım Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Bosna Sokak, No: 2 Bayrampaşa / İSTANBUL900.000,00 TL%1İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , - Ada No , 4129 Parsel No , 17/170 Arsa Payı , 204,00 Yüz Ölçümü , Daire Nitelikli 2.Kat-9 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.Yıldırım Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Bosna Sokak, No: 2 Bayrampaşa / İSTANBUL Kıymeti : 900.000,00 TL KDV Oranı : %1İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , - Ada No , 4129 Parsel No , 13/170 Arsa Payı , 204,00 Yüz Ölçümü , Daire Nitelikli 3.Kat-11 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.Yıldırım Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Bosna Sokak, No: 2 Bayrampaşa / İSTANBULKıymeti : 1.000.000,00 TL KDV Oranı : %1İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , - Ada No , 4129 Parsel No , 13/170 Arsa Payı , 204,00 Yüz Ölçümü , Daire Nitelikli 4.Kat-13Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.Yıldırım Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Bosna Sokak, No: 2 Bayrampaşa / İSTANBULKıymeti : 1.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

17/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01842723

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