Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/297 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2023 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 11:50

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, SAĞMALCILAR Mahalle/Köy, 10342 Parsel, 3. KAT 5 NOLU Nolu Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir.Yıldırım (Tapuda Sağmalcılar) Mahallesi, Şehit Kamil Balkan Caddesinde, Şehit Kamil Balkon Caddesi No 105 3. Kat 5 NoluBayrampaşa / İSTANBUL2.250.000,00 TL%1

06/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01842700

#ilan.gov.tr