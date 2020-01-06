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T.C. İSTANBUL 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/737 Esas

KARAR NO. : 2023/60

DAVALI : 1- MARIA IGNES IGAYARA BERKER

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Verilen Zararın Tahsili İstemli) davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkemenizce dosyası 17.01.2023 tarihinde karara çıkmış olup, davanın reddine, karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesaplanan 179,90.TL karar harcından peşin alınan 35,90.TL nin mahsubu ile eksik kalan 144,00.TL nin davacıdan tahsiline, karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 5.500,00.TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalılara (Ahmet Şükrü Yanıkoğlu, Elza Karavil, Selim Sergsen, Fatma Sevgi Kocasinan, Fikret Fatin Yüzatlı, Kemal Feyyaz Yüzatlı, Müzeyyen Deniz Artemel, Pakize Sibel Ünsal, Suzan Peri Saraçoğlu, Rauf Aladağ ve Türkan Kenanoğlu)'na ödenmesine dair karar tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Basın No: ILN01842721

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