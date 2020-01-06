T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/224 Esas

KARAR NO : 2023/361

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/04/2023 tarihli ilamı ile TCK 142/2.h.2 maddesi gereğince velayet hak.vesayet veya kayyımlık hizm. men (altsoy) (tck 53/1-c), seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılma (tck 53/1-b), 4 yıl 2 ay hapis, mükerrirlere özgü denetimli serbestlik (tck 58/7)-süresiz, infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Saıd ve Bay oğlu, 10/03/1985 d.lu. REDOUANE TOURI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDEVE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ile ilgili hakime onaylattırılmak, bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemesi aracılığı ile mahkememize bir dilekçe göndermek veya başvurmak suretiyle veya ceza infazvetutukevi kurumunda ise bulunduğu kurum aracılığıyla mahkememize göndereceği bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.06.2023

Basın No: ILN01841741

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