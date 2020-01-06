T.C. BAKIRKÖY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/249 Esas
NİLGÜN ERGÜDEN ileHASIMSIZ. arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET YAŞAR ERGÜDEN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18/05/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 52738119332
ADI SOYADI : MEHMET YAŞAR ERGÜDEN
BABA ADI : SAMİ
ANA ADI : SAZBANA
DOĞUM TARİHİ : 25/08/1946
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
İKAMETGAH ADRESİ :
Basın No: ILN01842166
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