T.C. AYDINCIK(MERSİN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YERLER :

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi Aydıncık Mahallesi 3494 Parsel 28,09 m² malikleri Musa Deniz (2023/143 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi Aydıncık Mahallesi 3472 Parsel 191,41 m² malikleri Ahmet Kamil Kocaoğlu, Ali İhsan Kocaoğlu,Havva Cin,Kenan Kocaoğlu, Müzeyyen Yalçın(2023/144 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:Mersin İli Aydıncık İlçesi Aydıncık Mahallesi 3463Parsel 5.348,44 m² malikleri AHMET ALİ ÜNLÜ, AYŞE IŞIK, AYŞEN GÜL AKÇA, CEM CEMALOĞLU, DURHAN ÜNLÜ, EMEL DENGİ, EMİNE ÖZ SÜNBÜL, EMİNE SONGÜL ÜNLÜ, FATMA PINAR, GÜLSEREN ÜNLÜ, HÜSEYİN CEMALOĞLU, KADIN KAÇAR, KEMAL ÜNLÜ, KİRAZ ÜNLÜ, MEHMET CEMALOĞLU, MERYEM NEZİHE ŞEVİK, MUSTAFA CEMAL YILDIRIM, ONUR ÜNLÜ, SAFİYE GÜLAY ARSLAN, SERPİL GÜLEÇ ÜNLÜ, SEVDA SIDIKA YILDIZ, SIDDIKA KEKLİK, ŞERİFE NAVGASIN, ŞERİFE MELEK GEÇGEL, TALİHA KAYA, ÜMİT ÜNLÜ, ÜNZÜLE BAĞCI (2023/145 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi Aydıncık Mahallesi 3432 Parsel 55,97 m2 maliki; MMŞ. Orman Ürünleri Pazarlama Nak. İnş. (2023/146 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:Mersin İli Aydıncık İlçesi Aydıncık Mahallesi 1572 Parsel,92,00 m2 maliki; Yusuf Akıncı (2023/147 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:Mersin İli Aydıncık İlçesi Aydıncık Mahallesi 3444 Parsel, 6.140,00 m² maliki: Çağlar Safa Kocaoğlu,Merve Kocaoğlu (2023/148 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi Aydıncık Mahallesi 3460 Parsel, 207,44 m2 maliki;AHMET ALİ ÜNLÜ, AYŞE IŞIK, AYŞEN GÜL AKÇA, CEM CEMALOĞLU, DURHAN ÜNLÜ, EMEL DENGİ, EMİNE ÖZ SÜNBÜL, EMİNE SONGÜL ÜNLÜ, FATMA PINAR, GÜLSEREN ÜNLÜ, HÜSEYİN CEMALOĞLU, KADIN KAÇAR, KEMAL ÜNLÜ, KİRAZ ÜNLÜ, MEHMET CEMALOĞLU, MERYEM NEZİHE ŞEVİK, MUSTAFA CEMAL YILDIRIM, ONUR ÜNLÜ, SAFİYE GÜLAY ARSLAN, SERPİL GÜLEÇ ÜNLÜ, SEVDA SIDIKA YILDIZ, SIDDIKA KEKLİK, ŞERİFE NAVGASIN, ŞERİFE MELEK GEÇGEL, TALİHA KAYA, ÜMİT ÜNLÜ, ÜNZÜLE BAĞCI, MEHMET ALİ ÖZ (2023/149 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi Aydıncık Mahallesi 3500 Parsel,204,00 m2 maliki: Sınırlı Sorumlu palmiye Beldesi Konut Yapı (2023/150 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi Aydıncık Mahallesi 3856 Parsel. 208,08 m2 maliki: ABDURRAHMAN KILIÇ, AHMET MENEKŞE, ALİ KILIÇ, ALİ KILIÇ, ALİME TEHNELDERE, AYNUR ŞİMŞEK, AYŞE KILIÇ, BAKİ KILIÇ, BAYRAM KILIÇ, BİLGE ÇOLAKÇA, BİLSEN MENEKŞE DERER, BURCU MENEKŞE, EMİNE KILIÇ, FATMA AYTEN BOZKURT, FETHİYE YAVAŞ, GÜLSÜM KARABURUN, GÜLSÜM ÖZTÜRK, KEMAL KILIÇ, KERİM KILIÇ, KUTLAY KILIÇ, LEYLA BÜLBÜL, MEHMET ALİ KILIÇ, MEHMET ALİ KILIÇ, MELEK KIR, MURAT KILIÇ, NİLÜFER KÜTÜK, NURGÜL AKSOY, SİNAN KILIÇ, SONER KILIÇ, SUNAY KILIÇ, ŞERİFE GÖK, YAŞAR ÇİL, YAŞAR ÖZ (2023/151 esas)

KAMULAŞTIRIMAYI

YAPAN KURUM : ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda nitelikleri yazılı bulunan taşınmazlar T.C. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kararı uyarıncakamulaştırma kararı alınmış olup;

1.İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

2. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Aydıncık Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı,

3. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirmeleri gerektiği,

Taşınmaz maliki ilamın yayınlandığı tarihden itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, 2942 Sayılı Yasanın 10.md uyarınca İLAN OLUNUR. 29/05/2023

Basın No: ILN01842716

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