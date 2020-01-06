İSTANBUL 21. İCRA CEZA MAHKEMESİ

İstanbul 21. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2017/783 Esas sayılı dosyasında Müşteki YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş tarafından sanık BÜLENT MİNNET (TC NO:61999281498)aleyhine "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan açılan davanın yargılaması sonunda 02/03/2023 tarih 2023/16 Karar sayılı ilamda "sanık BÜLENT MİNNET'in neticeten 31.390,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği" ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İş bu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık BÜLENT MİNNET'e tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01843148

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