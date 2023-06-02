T.C.TEKİRDAĞ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

TAŞINMAZIN GAZETE İLANISatılmasına karar verilen; aşağıda cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları yazılı taşınmaz mallar açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı'nda satışa çıkarılmış olup, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/65 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Dosya No :2022/65 SATIŞ
Dosya No :2022/65 SATIŞ
Taşınmazın Özellikleri : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Büyük Kol Mevkiinde kain; 196 Ada, 62 Parsel nolu, 11.412,10 m2 yüzölçümlü, "Tarla" vasıflı taşınmaz killi-tınlı toprak yapısına sahip, topoğrafik olarak %5-6 oranında eğimli kuru tarım arazisi olup, yerleşim alanına 1300-1400 m mesafededir.
İmar Durumu: Uygulama imar planı dışında plansız alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 3.366.797,74 TL
KDV Oranı : %8
|1.Artırma :
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 14:00 - Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 14:00
|2.Artırma :
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 14:00 - Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 14:00
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01841232
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