T.C.TEKİRDAĞ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI



Dosya No :2022/43 SATIŞ

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 13:30 - Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 13:30 2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 13:30 - Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 13:30

Satılmasına karar verilen;yazılı taşınmaz mallar açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı'nda satışa çıkarılmış olup, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kazandere Mahalllesi, Köyiçi Mevkiinde kain; 1237 Parsel nolu 5.205 m2 yüzölçümlü "Kerpiç Ev Ahır Samanlık ve Arsa" vasıflı taşınmaz.Taşınmazın üzerinde ön tarafta 2 katlı depo+mesken yapısı ve bu yapıya yan taraftan arkaya doğru bitişik Tek katlı mesken ile Depo yapısı bulunmaktadır. Parsel üzerinde ayrıca birbirine bitişik durumda tek katlı çok eski ve kullanılamaz durumda ekonomik değeri olmayan, yer yer yıkılmış ve çökmüş yapılar bulunmaktadır.02/06/2023

Basın No: ILN01841227

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