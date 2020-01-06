T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/572 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1203 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı BURHANETTİN SEREN ile uzlaşma sağlanamadığından;

Mahkememize 2023/572 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.

Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi Şube Müdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

Davanın duruşması 13/07/2023 günü saat 10:30'a bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.26/05/2023

Basın No: ILN01841845

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