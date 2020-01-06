T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2022/333 EsasİzmirKarabağlar İlçesi, Karabağlar Mah.2998209AHMET GENCER - ALİ GENCERİZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİKamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/333 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/08/2022

Basın No: ILN01841433

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