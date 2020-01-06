T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir
MEVKİİ : Karabağlar İlçesi, Karabağlar Mah.
ADA NO : 2998
PARSEL NO : 209
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET GENCER - ALİ GENCER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/333 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/08/2022
Basın No: ILN01841433
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