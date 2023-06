İLAN

T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

NADAWCA: REPUBLIKA TURCJI 11. SĄD RODZINNY W STAMBULE

ESAS NO : 2018/226 Esas DAVALI : JACEK ARKADIUSZ CHORZELEWSKİ Davacı, ASUMAN CHORZELEWSKİ ile Davalı, JACEK ARKADIUSZ CHORZELEWSKİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davalı JACEK ARKADIUSZ CHORZELEWSKİ' nin bildirilen adresinde tebligat yapılamamış, emniyet marifeti ve diğer tüm aramalara rağmen yeni adresinin tespiti mümkün olmamıştır, dava tarihi itibari ile ön inceleme duruşma aşamasına gelindiğinden davalı JACEK ARKADIUSZ CHORZELEWSKİ'ye ön inceleme duruşma gününün HMK 139 maddesi gereğince meşruhatlı olarak ilanan tebliğine karar verilmiş olup, 7251 sayılı kanunla değişik 6100 HMK'nun 139/1-b maddesi uyarınca; tarafların Sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, 7251 sayılı kanunla değişik 6100 HMK'nun 139/1-c maddesi uyarınca; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, 7251 sayılı kanunla değişik 6100 HMK'nun 139/1-ç maddesi uyarınca; davacı ve davalı yanın ön inceleme duruşmasına ilişkin davetiye tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz dosyaya sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmalarına, bu hususların verilen kesin süre içerisinde taraflarca yerine getirilmemesi halinde taraflarınbildirdikleri delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları, 7251 sayılı kanunla değişik 6100 HMK'nun 141/1 ve 2. maddeleri uyarınca; davacı yanın cevaba cevap davalı yanın ise ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilecekleri yahut değiştirebileceklerİ, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunmalarını genişletip değiştiremeyecekleri, iddia ve savunmaların genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümlerinin saklı olduğu hususu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 06/01/2021Duruşma günü : 26/10/2023Duruşma saati : 09:30Duruşma yeri : İstanbul 11. Aile Mahkemesi Duruşma Salonu ZAWIADOMIENIE

SYGNATURA: 2018/226 Esas POZWANY: JACEK ARKADIUSZ CHORZELEWSKIW związku z toczącą się w naszym sądzie sprawą Uznaniową i Egzekucyjną pomiędzy Powódką ASUMAN CHORZELEWSKI a Pozwanym JACEKIEM ARKADIUSZEM CHORZELEWSKIM;

Nasz sąd wystosował zaproszenie zawiadamiające o terminie rozprawy na Pana adres podany we wniosku, ale zawiadomienie nie mogło zostać dostarczone z powodu Pana nieobecności pod wskazanym adresem. Ponieważ próba ustalenia aktualnego adresu nie przyniosła rezultatu, postanowiono ogłosić zaocznie termin rozprawy.

Nie udało się doręczyć zawiadomienia na podany adres zamieszkania pozwanego JACEKA ARKADIUSZA CHORZELEWSKIEGO, mimo zaangażowania policicji i wszelkich innych poszukiwań nie udało się ustalić jego nowego adresu, na dzień rozpoznawania sprawy etap rozprawy wstępnej został już zakończony, w związku z tym postanowiono zawiadomić oskarżonego JACEKA ARKADIUSZA CHORZELEWSKIEGO, że termin rozprawy wstępnej, który został ogłoszony w trybie art.139 Kodeksu Postępowania Cywilnego, zgodnie z art. 139/1-b Kodeksu postępowania cywilnego z 6100 r. zmienionego ustawą nr 7251; strony do dokonania niezbędnych przygotowań do ugody, zgodnie z artykułem 139/1-c KPC 6100 w brzmieniu nadanym ustawą nr 7251; w przypadku, gdy tylko jedna ze stron stawi się na rozprawę i chce kontynuować postępowanie, strona nieobecna nie może sprzeciwić się czynnościom podjętym pod jej nieobecność, zgodnie z art. 139/1-ç KPC 6100 w brzmieniu nadanym ustawą nr 7251; powód i pozwany w terminie 2 tygodni od zawiadomienia o wezwaniu na rozprawę w ramach badania wstępnego przedkładają sądowi dokumenty, które wykazali w swoich petycjach, a których jeszcze nie złożyli do akt, lub składają niezbędne wyjaśnienia w celu sprowadzenia dokumentów z innego miejsca, a jeśli kwestie te nie zostaną przez strony spełnione w wyznaczonym terminie, uznaje się, że strony zrezygnowały z powoływania się na zgłoszone przez siebie dowody, zgodnie z artykułem 141/1 i 2 6100 kodeksu postępowania cywilnego zmienionego ustawą nr 7251 artykuł 139/1-c, strona powodowa może dowolnie rozszerzyć lub zmienić swoje żądania lub wyjaśnienia zawierając odpowiedzi na piśmie, nie może rozszerzyć lub zmienić swoich żądań lub obrony po wzajemnym złożeniu petycji, zastrzega się postanowienia o zmianie i wyraźnej zgodzie drugiej strony co do rozszerzenia i zmiany żądań i obrony, zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, niniejsze zawiadomienie uznane zostaje za doręczone. 06.01.2021

Data rozprawy: 26/10/2023

Godzina rozprawy: 09:30

Miejsce rozprawy: Sala rozpraw 11.Sądu Rodzinnego w Stambule

