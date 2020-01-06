T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/18 Esas

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.K.Maraş Elbistan Çiçek - 1239 Tamamı 64072066012 Abdulkadir Sevgili63835073960 Adalet Çivi64921037798 Adnan Çiçek44299724674 Asuman Ünal10283858960 Aygün Uçar10310858062 Aysun Kaya10334857270 Celal Yıldırım10331857334 Cennet Yıldırım10319857790 Cevdet Yıldırım10337857116 Cuma Yıldırım64033067324 Diler Yurttaş26153330542 Döne Kurt64036067260 Ebubekir Sıddık Sevgili10343856998 Elif Yıldırım10328857408 Faruk Yıldırım10417388080 Fatma Çetiner64051066750 Fatma Sevgili12266792858 Gülkız Ak10286858806 Hanım Çivi64006068280 Huri Sevgili39319891092 İbrahim Ölker10313857918 İbrahim Yıldırım11699814144 Mükremin Çiçek27316838660 Müzeyyen Koca10316857854 Ömer Yıldırım57727277352 Sabiha Sevin62314124698 Sahar Şahin52009467766 Sevda Salt10268859470 Songül Güneş10322857626 Yasemin Kılınç

Basın No: ILN01840580

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