T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/18 EsasAşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İli İlçesi Köyü Ada/ParselKamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı
K.Maraş Elbistan Çiçek - 1239 Tamamı 64072066012 Abdulkadir Sevgili
63835073960 Adalet Çivi
64921037798 Adnan Çiçek
44299724674 Asuman Ünal
10283858960 Aygün Uçar
10310858062 Aysun Kaya
10334857270 Celal Yıldırım
10331857334 Cennet Yıldırım
10319857790 Cevdet Yıldırım
10337857116 Cuma Yıldırım
64033067324 Diler Yurttaş
26153330542 Döne Kurt
64036067260 Ebubekir Sıddık Sevgili
10343856998 Elif Yıldırım
10328857408 Faruk Yıldırım
10417388080 Fatma Çetiner
64051066750 Fatma Sevgili
12266792858 Gülkız Ak
10286858806 Hanım Çivi
64006068280 Huri Sevgili
39319891092 İbrahim Ölker
10313857918 İbrahim Yıldırım
11699814144 Mükremin Çiçek
27316838660 Müzeyyen Koca
10316857854 Ömer Yıldırım
57727277352 Sabiha Sevin
62314124698 Sahar Şahin
52009467766 Sevda Salt
10268859470 Songül Güneş
10322857626 Yasemin Kılınç
Basın No: ILN01840580
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