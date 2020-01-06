T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2019/159 EsasKARAR NO : 2022/95
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/01/2022 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince, 5237 Sayılı TCK'nun 51/1 maddesi gereğince erteli 5 AY HAPİS ve 1.000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Hakim ve Karima oğlu, 09/08/1995 doğumlu, CEZAYİR uyruklu OUSSAMA SEFSAF hakkında kararverilmiş olup sanığın adresinekararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.02.06.2023
Basın No: ILN01841264
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