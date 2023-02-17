T.C. ANKARA 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/120 Esas

DAVACI : ALMILA BULUN - 11522138980

VEKİLİ : Av. ADEM UĞUR KIZILDERE - [16184-81466-10152] UETS

DAVALI : MABEYN GRUP OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Güventepe Mah. Karaballı Cad. 74/B Yenimahalle/ANKARA

DAVA : Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin)

DAVA TARİHİ : 17/02/2023

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreslere dava dilekçesi davetiye çıkarılmış olup, adreslerde tanınmadığı belirtilerek davetiyelerin iade edildiği, davalıya ulaşılamadığı belirtildiğinden, dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinde itibaren yedi günün sonundan başlamak üzere HMK 317.maddesi uyarınca iki hafta içinde cevap dilekçesi verilebileceğiniz, bunun yanında HMK 318. maddeye göre, cevap dilekçesiyle birlikte tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz ve elinizde bulunan delilleri dilekçeye eklemeniz ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermeniz, hususları 6100 sayılı HMK'nun 117, 122, 126, 127, 128, 129 maddeleri gereğince dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01842193

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