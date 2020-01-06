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KAYSERİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
KAYSERİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
|Sıra No
|İşin Adı
|İli/İlçesi
|Mah
Mevki
|Vasfı / Miktarı
|Muhammen Bedeli/TL
|Geçici Teminat /TL
|İhale Tarihi
|İhale Usulü
|İhale Saati
|1
|I (a) Grubu İşletme
Ruhsatı İhalesi
|Kayseri/
Sarıoğlan
|Burunören Mah.
|l(a) Grubu
İşletme Ruhsatı
(1 Adet)
|
14.944.862,21TL
|
448.345.87
TL
|20.06.2023
|2886Say.Ka
35.Mad
Kapalı Teklif
Usulü
|
10:00
|2
|II-B Grubu
Blok Bazalt Malzemesi Satış İhalesi
|Kayseri/ Kocasinan
|Erkilet Tepe
|Bazalt
2.552,29 ton
|487.488,08 TL
|48.748,81 TL
|20.06.2023
|Açık Artırma
Usulü
2886Say.Ka
45. Mad
|
11:00
|3
|IV. Grup
Pomza (bims) Malzemesi Satış İhalesi
|Kayseri/
Develi
|Reşadiye Mah.
|Pomza
20.952,89 ton
|838.115,60 TL
|83.811,56 TL
|20.06.2023
|Açık Artırma
Usulü
2886Say.Ka
45. Mad
|11:30
- Yukarıdaki tabloda tarihi ve saati belirtilen ihale konusu işler.
- I (a) Grubu İşletme Ruhsatı İhalesi; 3213 Sayılı Maden Kanunu gereğince tabloda bilgileri belirtilen, mülkiyeti hazinenin özel mülkiyetindeki/Devletin hüküm ve tasarrufa altındaki niteliği ırmak yatağı olan 115 ada 100 parsel içerisindeki taşınmaz için 2886 Sayılı Kanun'un 35. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile I (a) Grubu İşletme Ruhsatı verilecektir. I (A) grubu işletme ruhsatı ihale sahası, 3213 sayılı Maden Kanunu gereğince 7. Madde izinleri ÇED, Mera Toprak Koruma) Kayseri Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü) tarafından alınmış olup, diğer izinler ruhsat sahibi tarafından alınacaktır. İhaleye katılabilmek için I (a) Grubu İşletme Ruhsatı İhale Genel Şartnamesinde istenen belgelerin eksiksiz olarak verilmesi ve belirtilen teminat bedelinin yatırılması gerekmektedir.
- II-B Grubu Blok Bazalt Malzemesi Satışı İhalesi; 3213 Sayılı Maden Kanunu gereğince tabloda bilgileri verilen II-B grubu Blok Bazalt malzemesi 2886 Sayılı Kanun'un 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin İhaleye Katılabilmesi için II-B grubu Blok Bazalt malzemesi Taşınır Mal Satış (İhale) Şartnamesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak verilmesi ve belirtilen teminat bedelinin yatırılması gerekmektedir.
- IV. Grup Pomza (Bims) Malzemesi Satışı İhalesi; 3213 Sayılı Maden Kanunu gereğince tabloda bilgileri verilen IV. grubu Pomza (bims) malzemesi 2886 Sayılı Kanun'un 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin İhaleye Katılabilmesi için IV. grup (Pomza-Bims) malzemesi Taşınır Mal Satış (İhale) Şartnamesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak verilmesi ve belirtilen teminat bedelinin yatırılması gerekmektedir.
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 5. Maddesi: Bu kanuna gereği yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikamet sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak.
- 2886 sayılı Devlet İhale kanunu ilgili maddesi gereğince yukarıda tabloda belirtilen usullerle yapılacak olup, İhaleye iştirak edeceklerin, ihale şartnamelerinde istenilen belgelerle birlikte, teklifler ihale tarih ve saatinden 1 saat öncesine kadar alındılar karşılığında Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü'ne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar ulaşması şart olup, postadan doğacak gecikmelerde ihale komisyonu sorumlu olmayacaktır.
- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden her ihale için ayrı ayrı 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıflar Bankası Melikgazi Şubesindeki TR96 0001 5001 5800 7305 4376 87 nolu hesabına yatırılarak ihale dosyasında şartname bedeli yatırıldığına dair makbuzu ibraz etmek zorundadır.
- İhale Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
- Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.
- İhalede yapılacak olan artırmalar muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.
- İhalesi yapılacak olan I (a) Grubu İşletme Ruhsatının bulunduğu alanın koordinatlarına ve sair bilgilerine www.kayseriyikob.gov.tr/ihaleler.asp adresinden ulaşılabilir.
- İhalede yatırılacak olan geçici teminat bedelleri, Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği (sıra No:300) 'nin VII. Geçici Teminatlar maddesine ve 2886 Sayılı Kanun'a istinaden hesaplanmıştır.
Basın No: ILN01832230
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