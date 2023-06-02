T.C.TEKİRDAĞ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI



Dosya No :2022/65 SATIŞ

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 14:00 - Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 14:00 2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 14:00 - Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 14:00

Satılmasına karar verilen;yazılı taşınmaz mallar açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı'nda satışa çıkarılmış olup, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Büyük Kol Mevkiinde kain; 196 Ada, 62 Parsel nolu, 11.412,10 m2 yüzölçümlü, "Tarla" vasıflı taşınmaz killi-tınlı toprak yapısına sahip, topoğrafik olarak %5-6 oranında eğimli kuru tarım arazisi olup, yerleşim alanına 1300-1400 m mesafededir.Uygulama imar planı dışında plansız alanda kalmaktadır.02/06/2023

Basın No: ILN01841232

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