T.C.TEKİRDAĞ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

TAŞINMAZIN GAZETE İLANISatılmasına karar verilen; aşağıda cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları yazılı taşınmaz mallar açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı'nda satışa çıkarılmış olup, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Dosya No :2022/43 SATIŞ
Dosya No :2022/43 SATIŞ
Taşınmazın Özellikleri : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kazandere Mahalllesi, Köyiçi Mevkiinde kain; 1237 Parsel nolu 5.205 m2 yüzölçümlü "Kerpiç Ev Ahır Samanlık ve Arsa" vasıflı taşınmaz.
Taşınmazın Hali Hazır Durumu: Taşınmazın üzerinde ön tarafta 2 katlı depo+mesken yapısı ve bu yapıya yan taraftan arkaya doğru bitişik Tek katlı mesken ile Depo yapısı bulunmaktadır. Parsel üzerinde ayrıca birbirine bitişik durumda tek katlı çok eski ve kullanılamaz durumda ekonomik değeri olmayan, yer yer yıkılmış ve çökmüş yapılar bulunmaktadır.
Kıymeti : 2.562.502,00 TL
KDV Oranı : %18 (Taşınmaz üzerindeki binalar yönünden),
%8 (Arsa yönünden)
|1.Artırma :
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 13:30 - Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 13:30
|2.Artırma :
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 13:30 - Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 13:30
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01841227
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