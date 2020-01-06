T.C. MALATYA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2021/357

Mahkememizin yukarıda esas-karar numarası yazılı dosyasında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçundan 15/11/2022 tarihli ilamı ile cezalandırılmasına karar verilen Basri ve Nazik oğlu, 26/12/1987 Seyhan doğumlu Uğur KAÇAR tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile gerekçeli karar ve katılan Malatya Gümrük Müdürlüğü vekilinin istinaf dilekçesinin tebliğ edilemediğinden,HÜKÜN ÖZETİ:1-Sanık Uğur KAÇAR'ın 5607 Sayılı Kanunun 3/5, 3/22, 5/2, 5237 Sayılı TCK'nun 62/1, 52/2-4, 58/6, 54/4 maddeleri uyarınca sonuç olarak 4 Ay hapis ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılmasınaDair, sanığın iş bu gazetenin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindegönderilmek üzere mahkememize ya da bulunduğu yer Mahkemesi'ne verilecek dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine, tutanağa geçirmek üzere beyanda bulunulması sureti ile tutuklu/hükümlü olunması durumunda tutuklu/hükümlü bulunduğu cezaevi zabıt katibi veya ceza infaz kurumu müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle kararaedilebileceği7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ve Malatya Gümrük Müdürlüğü vekilinin istinaf dilekçesinin Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede İLANEN TEBLİGİNE,Hüküm fıkrasının ilan tarihiden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01841240

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