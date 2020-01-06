T.C. KAHTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/825 Esas

KAHTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Davacılar İbrahim Yusuf Turanlı (TC-19102192308) ve Mehmet Fırat(TC-12043427676) tarafından davalıları Hazine, Dot Köyü Tüzel Kişiliği arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Tapulama harici çevrili olan taşınmazı Davacılar İbrahim Yusuf Turanlı (TC-19102192308) ve Mehmet Fırat (TC-12043427676) tarafından Davalı Hazine ile davalı Dot Köyü Tüzel Kişiliği aleyhine mahkememizde tescil davası açılmıştır.

Dava konusu Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Dot köyü sınırları içerisinde kalan Kuzeyinde 123 parselin, Batısında525 ve 526 nolu parsellerin, Güneyinde 126 nolu parselin veDoğusunda125 nolu parselin bulunduğu tapulama harici yerde kalan taşınmazda herhangi bir hak iddia edenlerin mahkememize 3 ay içerisinde müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri ilan olunur.

Basın No: ILN01841688

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