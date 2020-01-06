T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/368 Esas

DAVALI : METİN SAN Topçular Mah. Yahya Çavuş Cad. No:20B/6 Gölcük/ KOCAELİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce gerekçeli karar bildirir tebligat çıkarılmış olup, adresinde olmadığı ve tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen 16.12.2022 tarihli gerekçeli kararı ile Mahkememizin yetkisizliğine, Kararın kesinleşmesinden itibaren ya da kanun yoluna başvurulmuş ise bu başvurunun reddi kararının tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde taraflarca müracaat edildiğinde dosyanın yetkili Gölcük Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine, Aksi takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesine karar verilmiş olup, işbu ilanın yayınlanmasından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve işbu davaya karşı 2 haftalık kesin süre içinde istinaf a başvurabileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01841290

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