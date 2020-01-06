T.C. ANKARA10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.37423631-2021/186-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 14/07/2021 tarih 2021/186 Esas ve 2021/1139 karar sayılı ilamı ile 26314765138 TC. kimlik numaralı, Mehmet ve Ayşe oğlu, 01/01/1975 Gaziantep doğumlu, Gaziantep ili, Merkez ilçesi, Aktoprak nüfusuna kayıtlı Sanık Ali Gündüz hakkında, Katılan kurum Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne yönelik Karşılıksız Yararlanma suçundan TCK'nın 163/3,62/1, 50/1-a, 52/2 maddesi gereğince 10 taksitli 6000 TL Adli Para cezası verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediğinden ve adresinin meçhul kalmasından dolayı ilgili mahkeme kararının ve katılan kurum vekilinin 27.08.2021 tarihli istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu itibarla, ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01841275

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