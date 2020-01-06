T.C. ADANA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/73 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile ADANA DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; "Davacı Maliye Hazinesince Adana ili, Sarıçam ilçesi, Sofulu mahallesi, 854 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazda hissedar olan Havva'nın TMK 588. Maddesi gereğince gaipliğine, Davaya konu Adana ili, Sarıçam ilçesi, Sofulu mahallesi, 854 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazda hissedar olan Havva'nın hissesinin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve malvarlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Havva'nın bizzat kendisinin yada bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden 6 ay içinde Mahkememizin 2023/73 esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur."

Basın No: ILN01840471

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