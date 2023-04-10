T.C. MERSİN 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/2290 Esas10/04/2023

İ L A N

Davacı tarafça verilen 22/11/2021 tarihli dava dilekçesi ile Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Esenyurt Mah. Cilt No: 16, Hane No: 53'de nüfusa kayıtlı olan Ahmet ve Sinem oğlu Kocasinan 14/10/1995doğumlu 46966441976 TC Kimlik Numaralı FURKAN COŞKUN'un, Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 29/03/2017 tarihli 2017/17 Esas 2017/232 Karar nolu dosyasında yargılanan sanıklar tarafından 09/10/2016 günü ikametgahlarından kaçırıldığını ve bu tarihten beri hiçbir haber alınamadığını, resmi makamlar ve taraflarınca aramalarına rağmen ne ölüsü ne de dirisinin bulunamadığınıbeyan ederek Türk Medeni Kanun'nun 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olup adı geçen FURKAN COŞKUN'u tanıyan ve bilenlerin ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde FURKAN COŞKUN'ungaipliğine karar verileceği ilan olunur. 10/04/2023

Basın No: ILN01840474

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