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YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/219KARAR NO : 2022/2978

Yalova ili, Merkez ilçesi, Fevziçakmak mahallesi, 1900 ada 1 parsel üzerindeki ortaklığın GENEL AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, HMK 322/2 maddesi uyarınca satış işlerini yapmak üzere mahkememiz Satış Memurunun görevlendirilmesine, Satışın HMK 322/2 maddesi yollaması ile İİY 112-135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına, Satışın taşınmaz üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına (İçtihatı Birleştirme Kararı 27.01.1954 E 1 K 22) Satıştan elde edilecek bedelin tüm satış masrafları düştükten sonra tapu kaydındaki hisselere göre paydaşlara dağıtılmasına, Satış bedeli üzerinden %o 11,38 oranında nispi harcın taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında tahsili ile Hazine'ye irad kaydına,peşin alınan harcın mahsubuna, Davacılar tarafından sarf olunan toplam 4.583,72 TL yargılama giderinin tapu kaydındaki hisseleri oranında davalılardan ve dahili davalılardan tahsili ile davacılara verilmesine, davacıların hissesine isabet eden kısmın üzerlerinde bırakılmasına, Davacılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince karar tarihine göre takdir olunan 8.900,00 TL ücreti vekaletin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında tahsili ile davacılara verilmesine, davacıların hissesine isabet eden kısmın üzerinde bırakılmasına,

Mahkememizde görülmekte olan Davacılar ORHAN AKSOY - SELAHATTİN AKSOY - SEVİL AKSOY tarafından davalı ADNAN DORMAN , AYHAN AKSOY - AYTEN ÖZCAN - CEYDA TAŞYONAN - EMİNE TAŞYONAN - FATMA KARDEŞOĞLU - FERDİ TAŞYONAN-- FİLİZ AYDIN - İBRAHİM TAŞYONAN - RECEP TAŞYONAN- SALİHA UYSAL - SEMRA GÜLENSER TUĞBA KARDEŞOĞLU - YASEMİN ERTEKİN - ALİ TAŞYONAN aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Ceyda Taşyonan tüm aramalara rağmen bulunamadığından daha önce ilanen tebliğ yapıldığı. Dava dosyasında yapılan yargılama sonucunda verilen gerekçeli karar aşağıdaki gibi olup;Davanınile,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememiz veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Yasa Yoluna müracaat hakkı hatırlatılarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. Davalı Ceyda Taşyonan' a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01840393

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