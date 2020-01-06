BÜYÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/742 Esas

2023/1213DENİZ ÜZÜLÜR TC:33679607034Adres araştırmasından bir netice alınamadığından duruşma gününün ilan yolu ile yapılması nedeni ilegerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.''1-Açılan davanın kabulü ile dava konusu İstanbul İli, esenyurt İlçesi, Esenyurt köyü, 2336 ada, 11 parsel, 12 Numaralı bağımsız bölüm üzerindeki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilerek taşınmazın tamamı 9 hisse kabul edilerek;3 payın 26014415654 TC kimlik numaralı Emel TANES adına,3 Payın 33679607034 TC kimlik numaralı Deniz ÜZÜLÜR adına,1 Payın 11776050120 TC kimlik numaralı Seda GÜLER adına,1 Payın 11770050348 TC kimlik numaralı Nazife Sema GÜLER adına,1 Payın 11761050630 TC kimlik numaralı Sinem Fatma UCA adına tesciline,2-Muris 33709606082 TC kimlik numaralı Murat Hamis MESUT adına kayıtlı olan Ziraat Bankası Ümraniye Şubesindeki 5081 ve 5089 ek nolu hesaplarda bulunan menkul mal varlığı üzerindeki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine, İznik SHM ye 18/12/2020 Tarih 2020/682 Esas 2020/663 Karar sayılı veraset ilamı doğrultusunda murisin terekesi 9 pay kabul edilerek;3 payın 26014415654 TC kimlik numaralı Emel TANES adına,3 Payın 33679607034 TC kimlik numaralı Deniz ÜZÜLÜR adına,1 Payın 11776050120 TC kimlik numaralı Seda GÜLER adına,1 Payın 11770050348 TC kimlik numaralı Nazife Sema GÜLER adına,1 Payın 11761050630 TC kimlik numaralı Sinem Fatma UCA adına intikal ettirilmesi suretiyle el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine,3-Alınması gerekli 179,90 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 59,30 TL'nin mahsubu ile kalan 120,60 TL'nin davalılardan alınarak hazineye irad kaydına,4-Davacı tarafından yatırılan 27,20 TL. Başvurma harcı, 8,50 TL vekalet harcı, 59,30 TL peşin harç, 16,90 TL tebligat ve posta gideri, 1.784,16 TL ilan masrafı olmak üzere toplam 1.896,06TL. yargılama giderinin mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında taraflara ödenmesine,5-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükteki tarife gereğince 8,900,00 TL avukatlık ücretinin mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında alınarak davacı tarafa ödenmesine,Dair verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibareniki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere açıkca okunup usulen anlatıldı. '' şeklinde karar verildiğinden karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/05/2023

Basın No: ILN01840696

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