T.C.İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.25730444-2023/194-Ceza Dava Dosyası 24.05.2023

Hakaret suçundan Erol ve Satı oğlu, 22/12/1983 HAMBURG/ALMANYA doğumlu, ANKARA, ÇUBUK, Sarısu nüfusunda kayıtlı. Loher Str 6c 22149 Hamburg/Almanya adresinde oturan sanık,hakkında açılan kamu davasında mahkememizin Yetkisizliğine karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde ilgilinin bulunduğu yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine bu yönde beyanda bulunarak beyanın tutanağa geçirilerek tutanağın hakime onaylattırılarak, itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur

Basın No: ILN01838869

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