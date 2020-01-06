T.C.AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Ada Parsel no Kamulaştırılan alan TaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası 125 ada 115 parsel

125 ada 116 parsel Taşınmazın 159,79 m2 lik kısmı

Taşınmazın 3.949,62 m2'lik kısmı 1- AHMET SALİH ERBAŞARAN

2-MELAHAT ELMAS

3-KAMİL ELMAS

4-NERİMAN ERBAŞARAN

5-KEMAL ELMAS

6-AHMET ELMAS

7-HANIM BAŞARAN

8-FATİH ERBAŞARAN

9-GÜLTEKİN ERBAŞARAN

10-CENGİZ ERBAŞARAN

11-NERİMAN ERBAŞARAN

12-ŞERİFE ÇELENK

13-SAFİNAZ ERBAŞARAN

14-AŞANSU ERBAŞARAN

15-MUSTAFA ERBAŞARAN

16-HAMİYE ELMAS

17-RECEP ERBAŞARAN

18-DURSUN ERBAŞARAN

19-KÜÇÜK ERBAŞARAN

Sayı :2023/289 Esas 24/05/2023 Konu : İLANDavacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İleDavalılar , Ahmet Elmas, Ahmet Salih Erbaşaran, Aşansu Erbaşaran, Cengiz Erbaşaran, Dursun Erbaşaran, Fatih Erbaşaran, Gültekin Erbaşaran, Hamiye Elmas, Hanım Erbaşaran, Kamil Elmas, Kemal Elmas, Küçük Erbaşaran, Melehat Elmas, Mustafa Erbaşaran, Neriman Erbaşaran, Neriman Erbaşaran, Recep Erbaşaran, Safinaz Erbaşaran, Şerife Çelenk arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların Mahkememizin yukarıda numarası yazılı esas sayılı dosyalarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24/08/1999 tarih ve 14868 sayılı kararı ile kamulaştırma işlemi yapılacaktır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

Basın No: ILN01838991

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