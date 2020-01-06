T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/529 Esas Davacı , RIDVAN ARI ile Davalılar , MAL MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain;

1-) Davacı Rıdvan Arı tarafından tescile konu edilen dava konusu yer, (EK-1) de (A) harfi ile gösterilen ve yüzölçümü 5617.86 m2lik yer,2-) Davacı Rıdvan Arı tarafından tescile konu edilen (EK-1) krokide (A) harfi ile gösterilen dava konusu yerin;Komşuları; Kuzeyi; Mustafa TAŞKIRAN arazisi (Tescil Harici). Doğusu: Kısmen Mustafa TAŞKIRAN arazisi (Tescil Harici) ve kısmen Yusuf TAŞKIRAN arazisi (Tescil Harici), Güneyi: Türkoğlu Uzunsöğüt Yolu, Batısı: Mustafa TAŞKIRAN arazisi (Tescil Harici) ile çevrili olduğu taşınmazların 47809613390T.C. Kimlik noluadına tescili istenilmektedir.Bu yerleilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01837206

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