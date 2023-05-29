T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 14:15

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Tapu Kaydı: İstanbul ili Kartal İlçesi Soğanlık Mahallesi Kireçhane mevkii 10755 Ada 32 Parsel 4.kat 8 nolu bağımsız bölüm çatı piyesli daire.Ana Taşınmaz Özellikleri: Kıymet konusu taşınmazın yer aldığı bina 10755 ada, 32 parsel üzerinde ayrık nizamda inşa edilmiş olup bodrum + zemin + 4 normal ve çatı katlı olmak üzere toplam 5 kattan oluşmaktadır. Ana yapıda bodrum katında su deposu, toplantı odası, çamaşır odası, elektrik odası, zemin katında 1 daire, 1 dükkan, normal katlarının her birinde 2'şer adet daire olmak üzere binada toplam 10 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina girişi zemin kat seviyesinden ve Seyitgazi Sokak cephesinden planlanmış ve inşa edilmiştir. Bina ana giriş bölümü, kat sahanlık zeminleri ve merdiven basamakları mermer kaplamadır. Açık ve kapalı otopark imkanı bulunmayan binada, ısınma ihtiyacı doğalgaz kombidir.Bağımsız Bölüm Özellikleri ( 4.Kat,8 nolu Çatı Piyeslimesken)Taşınmaz Mesken nitelikli olup 4+çatı katında yer almaktadır. Taşınmaz, binanın kuzey cephesinden ve zemin kat seviyesinden sağlanan girişe göre sol tarafta konumludur. Taşınmazın onaylı mimari projesinde normal katı salon, 1 oda, mutfak, banyo, wc, antre ve 2 adet balkon hacimleri şeklinde olup net 67m², brüt 75m² alanlıdır. Çatı katı iseantre ve teras hacimleri şeklinde olup net 8m², brüt 9m² +17m² terasalanlıdır. Mahallinde ise; normal katta balkonun oda alanına çevrildiği, çatı katında çatı arası açılmak suretiyle 1 adet oda, antre, teras ve wc olarak kullanıldığı,net 33m², brüt 36m² +17m² teras alanına sahip olduğutespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel, pencereleri PVC doğramadır.Tavanlar alçıpan asma tavanlı, klasik aydınlatmalıdır. Taşınmazın yaşam mahallerinde zeminler parke döşeli, duvarlar saten boyalıdır. Islak hacimlerde zeminler seramik döşeli, duvarlar fayans kaplıdır. Taşınmazın ısınması doğalgaz yakıtı kullanmak suretiyle, bireysel kombi ısınma sistemidir, radyatörler monte edilmiştir. Yapılan gözlemde değerleme tarihi itibariyle tadilat ihtiyacı bulunmamaktadır.Adresi : Cevizli Mah. Seyit Gazi Sokak,No: 12-14 /8 Kartal / İSTANBULYüzölçümü : 382,50 m2Arsa Payı : 20000/181955İmar Durumu : Kartal İlçesi, Cevizli Mahallesi,10755 Ada, 32 Parsel 1/1000 ölçekli 19.04.2013 t.t.'li Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 26.10.2020 t.t.'li Yençok Belirlenmemiş Alanlarda Yapılan Plan Değişikliği kapsamında 5/A/3, 0.20-0.40/1.75, Yençok:15 kat (52.50 m.) yapılanma şartlarında Konut alanında kalmaktadır.Kıymeti : 3.000.000,00 TLKDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler: 1- Beyan : Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 09/05/2017 - 110712- Yönetim Planı: 06/12/2017 08/12/2017 - 27768 yevmiye29/05/2023

Basın No: ILN01839937

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