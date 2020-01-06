T.C. HEKİMHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/154 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Davacı tarafından davalı Hamit ve Bessey oğlu, 1963 doğumlu Ufuk GÜZEL adına açılan tapu iptali ve tescil davasında Malatya ili Kuluncak İlçesi Göğebakan Mahallesi'nde kain25 ada (130 ada 7 parsel) arsa, 209 ada (101 ada 240 parsel) tarla, 210 ada (101 ada 239 parsel) tarla, 365 ada (130 ada 6 parsel) arsa, 381 ada (Kilik Mevki), 382 ada (Kilik Mevki) sayılı taşınmazlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmiş yapılan bütün araştırmalara rağmen tarafınıza ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmekle, dava dilekçesi ve ara karar tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01839752

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