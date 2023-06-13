YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İLANLARI

1- İhale Konusu İşin Niteliği Yeri ve Miktarı

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Dökmetaş Mahallesi 30179 Ada 1 Nolu Parsel ve 30180 ada 2 Nolu Parsel ve 30185 Ada 2 Nolu Parselde bulunan ve detayları aşağıda belirtilmiş olan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte satılacaktır.

Taşınmaz Bilgi Alanı m2 Muhammen Bedel Geçici Teminat Fonksiyonu Emsali İhale Tarihi İhale Saati Ödeme Şekli Dökmetaş Mahallesi 30179 ada 1 nolu Parsel 8.957,51 m2 35.830.040,00 TL 3.583.004,00 TL Konut 1,25 13.06.2023 10.00 Peşin Dökmetaş Mahallesi 30180 ada 2 nolu Parsel 5.121,27 m2 20.485.080,00 TL 2.048.508,00TL Konut 1,25 13.06.2023 10.05 Peşin Dökmetaş Mahallesi 30185 ada 2 nolu Parsel 5.889,64 m2 23.558.560,00 TL 2.355.856,00 TL Konut 1,25 13.06.2023 10.10 Peşin

KDV MUAFTIR.

Ödeme peşin olarak sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle 15(on beş) gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

3- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü

İhale Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yukarıda belirtilen tablodaki tarih ve saatlerde yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.

4- İsteklilerden Aranılan Belgeler

İhale sadece yerli isteklilere açık olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

1.Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

3.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

4.Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi

5.Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyannamesi

6.Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

7.İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler

8.Belediyemize borcu olmadığına dair belge

9.İhale dokümanı satın alındığına dair belge

5-Tekliflerin Verilmesi

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç yukarıda tabloda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne(Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası-Diyarbakır) verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Taşınmazın mevcut durumu yukarıda belirtilmiş, diğer hususlar ihale şartnamesindedir. İhaleye katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde kontrol ettirmeleri ve ihale şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.

6- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı

İhale dokümanı Yenişehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görülebilir, 20.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

İLAN OLUNUR.



Basın No: ILN01835110

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