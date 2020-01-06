T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 7. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/266 Esas

KARAR NO : 2023/264

DAVALI MUYASSAR AKBAROVA'YA İLANEN TEBLİGAT

Davacı ERHAN ÇAĞLAYAN ile Davalı MUYASSAR AKBAROVA arasında görülen Boşanma(Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma(Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda mahkeme dosyası 04/04/2023 tarihinde karara çıkmış olup, davalı Muyassar Akbarova 'nın yapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden verilen hükmün ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın kabulü ile TMK 166/1 maddesi gereği evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle İSTANBUL İli, KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi, SULTANMURAT Köyü/mah. Cilt 17, hane 488'de nüfusa kayıtlı, SABRİ ve VASVİYE'den olma, 25/04/1974 doğumlu, 51076201136 T.C. Kimlik Numaralı davacı ERHAN ÇAĞLAYAN ile Özbekistan Cumhuriyeti Vatandaşı IBRAHIM ve SAHIBE'den olma 13/02/1981 doğumlu,99428878230 T.C. Kimlik Numaralı davalı MUYASSAR AKBAROVA'nın BOŞANMALARINA,

2-Bakiye 99,20 TL harcın davalıdan tahsili ile HAZİNE' ye İRAT KAYDINA,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderleri olan 80,70 TL başvuru harcı, 80,70 TL peşin harç, 237,50 TL tebligat giderleri, 4.757,76 TL ilanen tebligat giderleri olmak üzere toplam 5.156,66 TL nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

4-Karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T gereğince 9.200,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Gider avansından kullanılmayan kısımların kararın kesinleşmesinden sonra yatıran taraflara talep halinde İADESİNE,

Dair, gerekçeli karara karşı ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde İstinaf edebileceği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.16/05/2023

Basın No: ILN01837967

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