T.C. KAHRAMANMARAŞ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/91 Esas- Davacılar , EMİNE DEMİRCİLER, FATMA GÜL KALAKENGER, NEVİN KALAKENGER, SELİM KALAKENGER, YAVUZ KALAKENGER ile Davalı , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Peynirdere mahallesi kain, Fen bilirkişisi Mehmet Baran'ın23/11/2022 tarihli bilirkişi raporunda ve ekindeki krokide (A) harfi ile gösterilen doğu ve Doğusu, batısı ve kuzeyi tapulama harici olarak kullanılan taşınmaz ile Güneyi, ise 103 ada 1 nolu orman parseli ile çevrili taşınmazlarla çevrili alan807,41 m2 yüzölçümlü arazi vasıflı taşınmaz ve (B) harfi ile gösterilen kısmının, doğusu, batısı ve güneyi 103 ada 1 nolu orman parseli ile, kuzeyi tapulama harici olarak kullanılan 5436.51m2 yüzölçümlü taşımazların, EMİNE DEMİRCİLER, FATMA GÜL KALAKENGER, NEVİN KALAKENGER, SELİM KALAKENGER, YAVUZ KALAKENGER adlarına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/91 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

Basın No: ILN01837197

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