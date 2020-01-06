T.C. İZMİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ MAH-APC

DOSYA NO : 2021/305 Esas

Sanıkın, 1262 Sayılı Yasanın 19/2 maddesi ve TCK 37 maddesi delaletiyle sanığın üzerine atılı, katılankuruma yönelik, yurda kaçak yollarla sokulmuş eşyayı ticari amaçla bilerek kabul etmek, satın almak, satışa sunmak suçunu işlediği sabit olmakla, kovuşturma konusu olayda TCK 61 md.uyarınca suçun işleniş şekli, kullanılan araç, meydana gelen tehlikenin ve zararın ağırlığı güdülen amaç ve saik kastın ağırlığı ve diğer yönlerden yapılan değerlendirmeye göre sanığın eylemine uyan ve suç tarihinde yürürlükte olup, TCK 7. Maddesine göre sanığın daha lehine hükümler içerenSanıkta yakalanan eşyaların gümrüklenmiş değeri 354,34 TL olduğu, suç tarihi 2020 yılı itibariyle pek hafif olduğundan, sanık hakkında 5607 sayılı yasanın 3/23. Maddesinin uygulanmasına, takdiren 2/3 oranında indirim yapılarak sanığınSanıkta yakalanan eşyaların gümrüklenmiş değeri 354,34 TL olduğu, sanığın etkin pişmanlıktan faydalanması için 1/2 ihtarat içeren tebligatın yapıldığı, sanığın ihtarata uymadığı, herhangi bir ödeme dekontu sunmadığı, etkin pişmanlıktan faydalanmadığı, sanık hakkındaSanıkta yakalanan eşyanın değeri, miktarı , cezada orantılık ilkesi dikkate alınarak, sanık hakkında 5237sayılı TCK.nın62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın,Sanığın ekonomik ve şahsi hallerine göre adli para cezasının beher gün karşılığını TCK 52/2 maddesi uyarınca 20 TL olarak belirlenerek sanığınSanığa verilen para cezası miktarı dikkate alınarak; Sanık hakkında TCK'nın 52/4.maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,Sanığa verilen gün adli para cezası açısından ; TCK genel hükümlerine göre adli para cezası ertelenmediğinden, adli para cezası açısından sanık hakkında kanunen TCK 51 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi dikkate alınarak, sanığın sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak bu nedenle sanık hakkında TCK nun 50/1-a, 52/2 maddesi uygulanarak sanığınsosyal ekonomik durumu gözünena alınarak takdiren günlüğü 20 TL den para cezasına çevrilerek-Sanığa verilen para cezası miktarı dikkate alınarak; Sanığa hakkında TCK nun 52/4 maddesi uygulanarak takdiren 10 eşit takside bölünmesine, birer ay ara ile 200 TL taksitler halinde tahsiline, taksitlerden birisinin zamanında ödenmemesi halinde 5275 sayılı yasanın 106/3 maddesi gereğince infaz savcılığı tarafından işlem yapılması konusunda sanığın uyarılmasına, (uyarılmadı).

Basın No: ILN01839236

#ilan.gov.tr