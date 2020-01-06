T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1728 Esas

BÜŞRA GÖBÜL ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilengaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.TC KİMLİK NO : 15755472804ADI SOYADI : ADEM GÖBÜLBABA ADI : AHMETANA ADI : ŞERİFEDOĞUM TARİHİ : 02/03/1985DOĞUM YERİ : ANKARATC KİMLİK NO : 10024167078ADI SOYADI : ÇAĞATAY KAHREMANTÜRKBABA ADI : MEHMETANA ADI : BİNNURDOĞUM TARİHİ : 19/10/1989DOĞUM YERİ : BEYPAZARI

Basın No: ILN01838938

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