T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1728 EsasBÜŞRA GÖBÜL ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ADEM GÖBÜL ve ÇAĞATAY KAHREMANTÜRK'ÜN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 15755472804
ADI SOYADI : ADEM GÖBÜL
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : ŞERİFE
DOĞUM TARİHİ : 02/03/1985
DOĞUM YERİ : ANKARA
GAİP
TC KİMLİK NO : 10024167078
ADI SOYADI : ÇAĞATAY KAHREMANTÜRK
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : BİNNUR
DOĞUM TARİHİ : 19/10/1989
DOĞUM YERİ : BEYPAZARI
Basın No: ILN01838938
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