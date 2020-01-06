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ANTALYA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞU ANTALYA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İHALE İLANI

NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL HAZİNE HİSSESİ YÜZÖLÇÜMÜ İMAR İŞGAL DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE USULÜ

1 ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE 9815 5 TAM MÜLKİYET 2019,22 KONUT E=0,60 Hmax:3 TARIMSAL İŞGALLİ.YAPISAL İŞGAL BULUNMUYOR 14.540.000,00 3.635.000,00 12.06.2023 10:00 Kapalı Teklif

2 ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE 9801 9 TAM MÜLKİYET 400,00 KONUT E=0,60 Hmax:3 TARIMSAL İŞGALLİ.YAPISAL İŞGAL BULUNMUYOR 2.720.000,00 680.000,00 12.06.2023 10:30 Açık Teklif

3 ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE 9801 4 TAM MÜLKİYET 781,26 KONUT E=0,60 Hmax:3 TARIMSAL İŞGALLİ.YAPISAL İŞGAL BULUNMUYOR 5.313.000,00 1.328.250,00 12.06.2023 11:00 Açık Teklif

4 ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE 9797 4 TAM MÜLKİYET 463,19 KONUT E=0,60 Hmax:3 TARIMSAL İŞGALLİ.YAPISAL İŞGAL BULUNMUYOR 3.335.000,00 833.750,00 12.06.2023 11:30 Açık Teklif

5 ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE 9779 4 TAM MÜLKİYET 1000,00 KONUT E=0,60 Hmax:3 YOK 7.200.000,00 1.800.000,00 12.06.2023 14:00 Açık Teklif

6 ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE 9777 7 TAM MÜLKİYET 1102,64 KONUT E=0,60 Hmax:3 TARIMSAL İŞGALLİ.YAPISAL İŞGAL BULUNMUYOR 7.718.500,00 1.929.625,00 12.06.2023 14:30 Açık Teklif

7 ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE 9777 1 TAM MÜLKİYET 1539,95 KONUT E=0,60 Hmax:3 TARIMSAL İŞGALLİ.YAPISAL İŞGAL BULUNMUYOR 10.780.000,00 2.695.000,00 12.06.2023 15:00 Kapalı Teklif

8 ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE 9774 6 TAM MÜLKİYET 515,67 KONUT E=0,60 Hmax:3 TARIMSAL İŞGALLİ.YAPISAL İŞGAL BULUNMUYOR 3.507.000,00 876.750,00 12.06.2023 15:30 Açık Teklif

9 ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE 9774 5 TAM MÜLKİYET 530,00 KONUT E=0,60 Hmax:3 TARIMSAL İŞGALLİ.YAPISAL İŞGAL BULUNMUYOR 3.604.000,00 901.000,00 12.06.2023 16:00 Açık Teklif

10 ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE 9774 1 TAM MÜLKİYET 633,46 KONUT E=0,60 Hmax:3 TARIMSAL İŞGALLİ.YAPISAL İŞGAL BULUNMUYOR 4.308.000,00 1.077.000,00 13.06.2023 10:00 Açık Teklif

11 ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE 9773 6 TAM MÜLKİYET 570,51 KONUT E=0,60 Hmax:3 TARIMSAL İŞGALLİ.YAPISAL İŞGAL BULUNMUYOR 3.994.000,00 998.500,00 13.06.2023 10:30 Açık Teklif

12 ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE 9770 2 TAM MÜLKİYET 1516,47 KONUT E=0,60 Hmax:3 TARIMSAL İŞGALLİ.YAPISAL İŞGAL BULUNMUYOR 10.920.000,00 2.730.000,00 13.06.2023 11:00 Kapalı Teklif

13 ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE 9769 2 TAM MÜLKİYET 1339,18 KONUT E=0,60 Hmax:3 YOK 9.643.000,00 2.410.750,00 13.06.2023 11:30 Açık Teklif

14 ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE 9832 1 TAM MÜLKİYET 1365,04 KONUT E=0,60 Hmax:3 TARIMSAL İŞGALLİ.YAPISAL İŞGAL BULUNMUYOR 9.829.000,00 2.457.250,00 13.06.2023 14:00 Açık Teklif

15 ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE 9778 2 TAM MÜLKİYET 3144,52 KONUT E=0,60 Hmax:3 TARIMSAL İŞGALLİ.YAPISAL İŞGAL BULUNMUYOR 22.641.000,00 5.660.250,00 13.06.2023 14:30 Kapalı Teklif

16 ANTALYA DÖŞEMEALTI MELLİDAĞ 207 1 TAM MÜLKİYET 3338,00 KONUT E=0,40 Hmax:2 YOK 5.675.000,00 1.418.750,00 13.06.2023 15:00 Açık Teklif

17 ANTALYA DÖŞEMEALTI MELLİDAĞ 208 1 TAM MÜLKİYET 3714,00 KONUT E=0,40 Hmax:2 YOK 6.314.000,00 1.578.500,00 13.06.2023 15:30 Açık Teklif

18 ANTALYA DÖŞEMEALTI MELLİDAĞ 209 2 TAM MÜLKİYET 2583,00 KONUT E=0,40 Hmax:2 YOK 4.391.200,00 1.097.800,00 13.06.2023 16:00 Açık Teklif

AÇIKLAMALAR

1-Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ve 45. maddeleri uyarınca kapalı/açık teklif usulü ile şatış ihalesi, belirtilen tahmini bedeli üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte, Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Antalya Defterdarlığı Hizmet Binasında bulunan) Milli Emlak Daire Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürü odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye iştirak etmek isteyen isteklilerin ihale saatine kadar

a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve nüfus cüzdanı fotokopilerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)

e) Müşterek isteklilerde taliplilerin, hisse miktarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesinin aslının(Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur) ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

f) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletlerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri gerekmektedir.

g)İsteklilerin, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce vezneye ödenen teminatın Hazine hesabına geçtiğine dair ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla ödemek istemesi halinde önceden banka yoluyla ödenen teminata ait Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ(ilgili hesaba bir gün sonra geçmektedir), teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslını, ihale saatinde İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.

3- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

4- Taşınmazlarla ilgili ihalelere ait şartnameler mesai saatleri dahilinde Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü(Antalya Defterdarlığı Hizmet Binasında bulunan)Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5- Taşınmaz ihale bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödemenin talep edilmesi halinde ise sözleşme yapılarak 1/4'ü (dörtte biri) peşin, geri kalanı kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle üçer aylık dilimler halinde ödenebilir.Taksitle ödeme halinde tapuda kanuni ipotek tesis edilerek tapuda ferağı verilebilecektir.

6-Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

7-Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

8-Taşınmazların işgal durumları belirtilmiş olup,işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır.Taşınmazların imar durumu, yapılaşma şartları v.b hususların istekli tarafından ilgili Belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılaşma şartları v.b hususlara ilişkin Hazineye hiç bir sorumluluk yüklenemez.

9- Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

10- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

11-İhale bigileri www.antalya.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

12- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.