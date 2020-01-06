T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilenTaşınmazların Türkiye Elektrik iletim Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.
Sıra Köy Ada-Parsel İrtifakAlan(m²) Pilon Kamulaştırlan Alan(M²) Dosya Esas
- Akalın köyü 101/58 1.518,01 46,98 2022/447
- Kadıköy köyü 101/63 1.165,36 - 2022/448
- Kadıköy köyü 101/64 1.013,06 - 2022/449
- Kadıköy köyü 101/72 270,87 - 2022/457
- Yoncalık köyü 122/37 731,31 166,37 2022/458
- Yoncalık köyü 125/19 3.191,11 - 2022/459
- Akocak köyü 140/14 1.091,43 - 2022/467
- Dibekli köyü 126/4 48,49 - 2022/479
- Dibekli köyü 121/38 4.127,39 225,00 2022/480
- Gökyurt köyü 117/36 816,30 - 2022/487
- Dibekli köyü 117/40 1.152,15 - 2022/488
- Dibekli köyü 117/38 1.620,96 - 2022/489
- Dibekli köyü 117/30 2.979,97 - 2022/490
- Dedeler köyü 120/86 124.23 - 2022/497
- Dedeler köyü 120/85 359,09 - 2022/498
- Dedeler köyü 120/82 310,11 - 2022/499
- Büyükçiftlik bel. 169/26 396,80 - 2022/507
- Büyükçiftlik bel. 168/5 252,02 - 2022/508
169/27 3.798,74 - 19-Büyükçiftlik bel. 165/11 102,90 - 2022/509 20-Büyükçiftlik bel. 166/1 7.451,01 121,00 2022/51821-Büyükçiftlik bel. 163/17 7.661,64 144,00 2022/517
22- Büyükçiftlik bel. 166/2 3.013,29 135,85 2022/519
23- Kadıköy köyü 112/8 1.105,55 111,25 2022/441
24- Kadıköy köyü 121/7 284,53 - 2022/443
25- Kadıköy köyü 119/2 47,51 - 2022/445
26- Kadıköy köyü 101/2 257,41 - 2022/450
27- Kadıköy köyü 103/128 1.266,09 - 2022/451
28- Kadıköy köyü 103/109 173,06 - 2022/453
29- Kadıköy köyü 114/38 195,78 - 2022/455
103/101 1.450,26 -
30- Akocakköyü 142/82 209/87 - 2022/463
31- Dibekli köyü 117/26 1.180,57 121,00 2022/481
32- Dibekli köyü 121/34 195,60 - 2022/483
117/39 772,96
33- Dibekli köyü 143/11 1.577,53 4,81 2022/485
34- Dibekli köyü 144/25 2.126,89 - 2022/493
35- Dibekli köyü 117/31 1.410,17 - 2022/491
36- Dedeler köyü 101/7 360,94 25,73 2022/495
37- Dedeler köyü 128/63 42,38 - 2022/500
38- Bulaklı köyü 103/20 1.175,69 - 2022/501
39- Büyükçiftlik bel. 162/1 3.564,35 144,00 2022/503
40- Büyükçiftlik bel. 201/26 2.903,54 - 2022/505
41- Büyükçiftlik bel 165/18 2.051,80 144,00 2022/510
42- Büyükçiftlik bel 165/19 25.125,51 411,00 2022/511
43- Büyükçiftlik bel 163/13 240,40 - 2022/513
44- Büyükçiflik bel 166/4 18,16 - 2022/515
45- Büyükçiftlik bel 161/18 8.080,25 121,00 2022/523
162/8 8.636,57 256,00
46- Akocak köyü 142/56 431,77 - 2022/471
47- Akocak köyü 140/13 1.594,54 - 2022/465
Basın No: ILN01837209
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