T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/447 Esas 30/05/2022 YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Akalın köyü 101/58 1.518,01 46,98 2022/447 Kadıköy köyü 101/63 1.165,36 - 2022/448 Kadıköy köyü 101/64 1.013,06 - 2022/449 Kadıköy köyü 101/72 270,87 - 2022/457 Yoncalık köyü 122/37 731,31 166,37 2022/458 Yoncalık köyü 125/19 3.191,11 - 2022/459 Akocak köyü 140/14 1.091,43 - 2022/467 Dibekli köyü 126/4 48,49 - 2022/479 Dibekli köyü 121/38 4.127,39 225,00 2022/480 Gökyurt köyü 117/36 816,30 - 2022/487 Dibekli köyü 117/40 1.152,15 - 2022/488 Dibekli köyü 117/38 1.620,96 - 2022/489 Dibekli köyü 117/30 2.979,97 - 2022/490 Dedeler köyü 120/86 124.23 - 2022/497 Dedeler köyü 120/85 359,09 - 2022/498 Dedeler köyü 120/82 310,11 - 2022/499 Büyükçiftlik bel. 169/26 396,80 - 2022/507 Büyükçiftlik bel. 168/5 252,02 - 2022/508

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilenTaşınmazların Türkiye Elektrik iletim Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

169/27 3.798,74 - 19-Büyükçiftlik bel. 165/11 102,90 - 2022/509 20-Büyükçiftlik bel. 166/1 7.451,01 121,00 2022/51821-Büyükçiftlik bel. 163/17 7.661,64 144,00 2022/517

22- Büyükçiftlik bel. 166/2 3.013,29 135,85 2022/519

23- Kadıköy köyü 112/8 1.105,55 111,25 2022/441

24- Kadıköy köyü 121/7 284,53 - 2022/443

25- Kadıköy köyü 119/2 47,51 - 2022/445

26- Kadıköy köyü 101/2 257,41 - 2022/450

27- Kadıköy köyü 103/128 1.266,09 - 2022/451

28- Kadıköy köyü 103/109 173,06 - 2022/453

29- Kadıköy köyü 114/38 195,78 - 2022/455

103/101 1.450,26 -

30- Akocakköyü 142/82 209/87 - 2022/463

31- Dibekli köyü 117/26 1.180,57 121,00 2022/481

32- Dibekli köyü 121/34 195,60 - 2022/483

117/39 772,96

33- Dibekli köyü 143/11 1.577,53 4,81 2022/485

34- Dibekli köyü 144/25 2.126,89 - 2022/493

35- Dibekli köyü 117/31 1.410,17 - 2022/491

36- Dedeler köyü 101/7 360,94 25,73 2022/495

37- Dedeler köyü 128/63 42,38 - 2022/500

38- Bulaklı köyü 103/20 1.175,69 - 2022/501

39- Büyükçiftlik bel. 162/1 3.564,35 144,00 2022/503

40- Büyükçiftlik bel. 201/26 2.903,54 - 2022/505

41- Büyükçiftlik bel 165/18 2.051,80 144,00 2022/510

42- Büyükçiftlik bel 165/19 25.125,51 411,00 2022/511

43- Büyükçiftlik bel 163/13 240,40 - 2022/513

44- Büyükçiflik bel 166/4 18,16 - 2022/515

45- Büyükçiftlik bel 161/18 8.080,25 121,00 2022/523

162/8 8.636,57 256,00

46- Akocak köyü 142/56 431,77 - 2022/471

47- Akocak köyü 140/13 1.594,54 - 2022/465