T.C. İZMİR 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/856 Esas

2022/1120 KararMahkememizin 29/12/2022 tarih ve 2022/856 Esas 2022/1120 Karar sayılı kararı ile Konak 1979 doğumlu Sait ve Serpil'den olma Ercan Çelik hakkında 17/09/2022 suç tarihinde Hakaret suçlarından 5237 Sayılı TCK nın 125/3-a Maddesi uyarınca 5 ay 25 gün hapis cezası ile ve Görevi Yaptırmamak için Direnme suçundan 5237 Sayılı TCK nın 265/1 maddesi uyarınca Beraat karar verildiği ,verilen kararı tebliğ edilememiş olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30. Maddesi uyarınca mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük itiraz süresi içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde veya tutuklu veya hükümlü olanlar için bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürlüğüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek dosyanın istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili dairesine gönderileceği belirtilen süre sonunda istinaf talebinde bulunmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01837544

#ilan.gov.tr