T.C.BURSA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/594 EsasMahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle; Davacı AHMET BAYRAM tarafından Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ahmetbey Mah. 10016 ada, 103 prsel sayılı taşınmaz üzerindeki "Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesini" talep etmiş, AHMET ve FATMA 'dan olma, 04/03/1983 doğumlu, davalı HASİBE YAĞIZ'ın bildirilen adreslerinde tebligat yapılamamış, yapılan araştırmalarda da adresi belirlenememiştir. Bu nedenle davalıHASİBE YAĞIZ'ın duruşmanın bırakıldığı 13/06/2023 günü saat 11:50 'de mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirerek TMK'nın 644. maddesine göre elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itirazınızının olup olmadığı hususunda beyanda bulunması. duruşma gününde ortaklığın giderilmesi davası açıp açmadığı konusunda açıklamada bulunması, aksi takdirde elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği hususu DAVA DİLEKÇESİ TEBLİĞİ YERİNE KAİM olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Basın No: ILN01837366
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