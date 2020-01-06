T.C.BURSA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/594 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle; Davacı AHMET BAYRAM tarafından Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ahmetbey Mah. 10016 ada, 103 prsel sayılı taşınmaz üzerindeki "Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesini" talep etmiş, AHMET ve FATMA 'dan olma, 04/03/1983 doğumlu, davalıbildirilen adreslerinde tebligat yapılamamış, yapılan araştırmalarda da adresi belirlenememiştir. Bu nedenle davalıHASİBE YAĞIZ'ın duruşmanın bırakıldığımahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirerekDAVA DİLEKÇESİ TEBLİĞİ YERİNE KAİM olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01837366

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