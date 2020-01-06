T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı BOTAŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Dosya No YER Ada-Parsel İrtifak/Kamulaştırma - Alan m² Adı-Soyadı 2023/347 Bayafşar 161/26 457,04 Fatma Baş

Ahmet Cantürk

Hasan Cantürk

Osman Cantürk

Hanife Ataklı

Özlem Doğdu

Ayşe Çayır

Özge Öcal 2023/345 Bayafşar 161/25 244,21 Mehmet Çetin 2023/ 277 Bayafşar 161/27 33,01 Habibe Koçar

Hatice Deniz

Mustafa Kocar

Zeynep Kocar 2023/275 Bayafşar 162/3 823,52 Zeynep Kırmızı 2023/273 Bayafşar 168/12 264,52/107,14 Erol Güdül

Yusuf Güdül 2023/271 Bayafşar 365/24 434,01/179,63 Fatma Çil

Mehmet Asar

Yaşar Asar 2023/269 Bayafşar 279/187 315,49/93,72 Fatma Gözel

Harun Cirit

Hürrem Cerit

İdris Cerit

Mehmet Cirit

Nimet Koyuncuoğlu

Raziye Akyaz

Saliha Tığ

Selahattin Cirit

Şerife Yakın

Zeki Cerit

Zeliha Cerit 2023/305 Bayafşar 279/427 341,1/130,43 Abdullah Büyükuğur

Ayşe Gülcan

Cevriye Çolak

Ersoy Büyükuğur

Havva Bulan

Şenay Büyükuğur Eğri

Sıddıka Özet

Süleyman Büyükuğur

Ferdane Büyükuğur 2023/259 Bayafşar 279/458 269,31/102,19 Ayşe Büyükuğur

Bilal Büyükuğur

Burak Han Büyükuğur

Emre Büyükuğur

Halime Taşyağan

Mehmet Büyükuğur

Mehmet Fatih Büyükuğur

Neriman Aydın

Safiye Büyükuğur

Süleyman Büyükuğur 2023/287 Bayafşar 259/7 46,09/43,19 Arife Gül Yörür

Ayşe Kepir

Ayşe Gül Kepir Gökay

Cengiz Kepir

Mehmet Akif Kepir

Zeliha akay 2023/279 Bayafşar 365/40 22,45/49,63 Aynur Otlu

Dudu Yazıcı

Durmuş Kart

Erol Kart

Hüseyin Kart

Leyla Çınar

Mehmet Kart

Muharrem Kart

Ramazan Kart

Zeynep Kart

İbrahim Kart 2023/285 Bayafşar 365/561 403,9/148,89 Ayşe Erdinç

Ekin Asar

Fatma Çil

Harun Uslu

Hasan Asar

İkbal Uslu

Mehmet Asar

Mehmet Uslu

Mevlüt Asar

Nurten Atam

Yaşar Asar

Ayşe Yaşar Asar 2023/265 Bayafşar 200/16 222,24/53,84 Abdulbaki Pınar

Baki Pınar

Görkemcan Pınar

Hacer Geçici

İsmail Pınar

Ramazan Pınar

Raziye Tatlı

Şerife Pınar 2023/263 Bayafşar 168/11 413,55/152,63 Aynur Otlu

Erol Kart

Leyla Çınar

Muharrem Kart

Ramazan Kart

Zeynep Kart 2023/261 Bayafşar 168/9 548,48/168,7 Ali Duran

Hasan Duran

Mustafa Duran 2023/283 Bayafşar 168/5 1010,23/351,46 Aydın Sevindik

Ayşe Elkin

Erşen Sevindik

Fatma Kartal

Gülsüm Sevindik

Hakkı Sevindik

Mustafa Sevindik

Neriman Kartal

Serdar Sevindik

Soner Sevindik

Yaşar Sevindik 2023/335 Bayafşar 168/4 298,75/146,82 Ahmet Uğur 2023/333 Bayafşar 279/426 514,17/204,69 Abdullah Zeytun

Adem Zeytun

Arife Yorulmaz

Hasan Zeytun

Hatice Sevindik

Kamil Zeytun

Mükerrem Kandemir

Musa Zeytun

Osman Zeytun

Şerife Şeker

Şerife Uğurlu 2023/ 267 Bayafşar 279/394 643,98/246,98 Ayşe Bülbül

Fethat Bülbül

Gamze Yörür

Hayriye Baş

Kübra Akar

Mehmet Bülbül 2023/ 313 Bayafşar 263/17 180,24/34,45 Fatma Çil

Mehmet Asar

Yaşar Asar 2023/ 311 Bayafşar 262/1 492,01/183,54 Ayşe Çınar

Ayşe Şayan

Cevriye Ceylan

Erol Bulan

Fadime Dur

Fatma Toklu

Mehmet Yağcı

Muammer Yağcı

Rabia Akgül

Rahim Bulan 2023/309 Bayafşar 365/562 414,47/133,31 İbrahim Rüchan Ceran

İrem Şerife Ceran

Mehmet Ceran

Şerife Ceran

Emine Gülhan

Emine Oruç

Fazlı Sert

Gülşen Ak

Seyitali Sert 2023/341 Bayafşar 365/566 834,35/288,26 Havva Kayısı 2023/339 Bayafşar 279/456 49,86/81,23 Fatma Sarı

Hatice Nurlu

Mehmet Nurlu

Mevlüt Nurlu

Süleyman Nurlu 2023/337 Bayafşar 365/20 27,12 Abdullah Kocar

Mehmet Kocar

Ömer Kocar

Zeynep Şahap 2023/301 Bayafşar 204/1 910,82/342,41 Ali Çil

Asude Bolat

Ayşe Yaşar

Ayşe Keziban Bolat

Emine Lapaç

Emişe Koç

Fevzi Çil

Gülay Cantürk

Hatice Akyaz

Havva Akyaz

Kadir Çil

Keziban Bahar

Muammer Talha Bolat

Ömet Bolat

Rabia Köz

Şerife Şahinküçük

Sıddık Altındiş

Zeynet Bolat 2023/327 Bayafşar 204/17 70,75/58,37 Hacer Kocabaş

Hasan Demirbaş

Hüseyin Demirbaş

Makbule Sözen

Mehmet Kocabaş

Nuri Kocabaş

Ömer Demirbaş 2023/325 Bayafşar 259/3 144,95/56,62 Nafi Gün

Şakir Gün

İhsan Gün 2023/323 Bayafşar 259/4 23,86 Yusuf Güdül

Erol Güdül

Abdullah Güdül

Elif Öksüz

Eren Can Güdül

Halime Güdül

Mehmet Emin Güdül

Tülay Şahin

Zeliha Oruç

Fatma Geçme 2023/317 Bayafşar 162/28 283,11 Aynur Otlu

Dudu Yazıcı

Durmuş Kart

Erol Kart

Hüseyin Kart

Leyla Çınar

Mehmet Kart

Muharrem Kart

Ramazan Kart

Zeynep Kart 2023/315 Bayafşar 279/577 258,46/47,04 Ahmet Baharküçük

Ali Aslan

Ayşe Geçme

Fatmna Aşcı

Gülbahar Asil

Halit Lapaç

Hasan Baharküçük

İbrahim Aslan

Mehmet Aslan

Mehmet Baharküçük

Nadire Asil

Nuh Erdoğan

Rahim Erdoğan

Züleyha Dik 2023/319 Bayafşar 279/461 206,61/78,98 Alaattin Dik

Anakız Dik

Dilek Dilli

Kiraz Dik 2023/331 Bayafşar 367/107 331,35/162,01 Abdullah Güdül

Hüseyin Akyaz

Necibe Demirbaş

Ömer Akyaz

Yakup Akyaz

Zeliha Oruç 2023/329 Bayafşar 365/32 277,41/127,05 Erdoğan Akay

Hatice Akay

Meliha Kutlu

Şerife Çeşit

Seyfi Akay 2023/321 Bayafşar 365/26 96,14/33,16 Alime Uğurlu 2023/299 Bayafşar 366/9 186,08/74,78 Fatma Keniş

Hatice Bağcı

Hüseyin Aydın

Kemal Keniş

Makbule Kandar

Nuh Aydın

Sabriye Aydın

Şemsettin Aydın

Şerife Demirbaş 2023/ 297 Bayafşar 162/26 341,52 Dudu Asar

Elmas Şimşek

Emine Duran

Mehmet Şimşek

Nazife Şan

Veli Şimşek 2023/295 Bayafşar 366/8 211,58/77,78 Arife Özen

Fadime Aydın Tosun

Halime Asil

Hüseyin Aydın

Mahmut Aydın

Neriman Aydın

Serpil Zeytinci

Yunus Aydın

Zeynep Kartal 2023/293 Bayafşar 366/7 289,5/102,92 Fevzi Türker

Güven Aydın

İlker Aydın

Ömer Aydın

Şefika Aydın

Hatice Aydın

Murat Aydın

Fadime Yurt

Halime Çolak

Şerife Yurt 2023/291 Bayafşar 162/6 136,87 Şerife Bostancı

Zeliha Geçme 2023/289 Bayafşar 162/4 458,79 Hasan Baharküçük

Zeynep Demirbaş 2023/303 Bayafşar 163/8 308,04/144,59 Şefika Aydın 2023/307 Bayafşar 162/7 285,74 Kiraz Dik 2023/281 Bayafşar 162/33 326,61 Şadiye Çolak

Basın No: ILN01834065

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